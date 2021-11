El largometraje con las actuaciones de Bill Murray, Sigourney Weaver y Paul Rudd, sobre las aventuras de los descendientes de los primeros cazadores de fantasmas, desplazó del primer lugar a los superhéroes de Marvel de “Eternals”, que bajó al segundo lugar con una recaudación de 11 millones de dólares entre viernes y domingo.

Dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao, “Eternals” -protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden y Gemma Chan- cuenta la historia de una raza inmortal de extraterrestres que emerge de su escondite para salvar la Tierra.

“Clifford: El gran perro rojo”, una adaptación lanzada por Paramount de la serie de libros infantiles de Norman Bridwell, quedó en tercer lugar, acumulando poco más de 8 millones de dólares.

Le sigue “El método Williams”, que narra el increíble ascenso de las reconocidas hermanas tenistas Serena y Venus Williams, con 5,7 millones de dólares en el fin de semana de su lanzamiento.

“Dune” (“Duna”), basada en la obra clásica de 1965 de Frank Herbert, aparece en quinto lugar con 3 millones de dólares, y un acumulado de 100 millones desde su lanzamiento.

Completan el top 10:

6. “Venom: Let There Be Carnage” (“Carnage liberado” o “Habrá matanza”) - 2,8 millones de dólares

7. “Sin tiempo para morir” - 2,7 millones de dólares

8. “La crónica francesa” - 970.000 dólares

9. “Belfast” - 940.000 dólares

10. “Ron Da Error” - 888.000 dólares

