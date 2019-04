En el marco del décimo aniversario del Battle in The Cypher, el Dj paraguayo apunta una vez más a destacarse como ganador de la competencia internacional, la cual se realiza cada año dentro de la cultura del Hip Hop.

DJ Hammer, se proclamó campeón el año pasado y pretende quedarse con el título en esta nueva edición de la competencia. El paraguayo consiguió el primer puesto en el 2016 y el segundo en el 2017 dentro de la categoría de Dj.

El evento latinoamericano más grande del Hip Hop, Battle in The Cypher, que este 2019 celebra su décimo aniversario, fue declarado de interés cultural y turístico por la prefectura de la ciudad Bento Gonçalves al igual que la gobernación del estado de Río Grande Do Sul.

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, donde se reunirán los cuatro elementos del Hip Hop como los B-Boy & B-Girl, que son los bailes con estilos de break dance, el MC (Master of Ceremony), que se encargan de improvisar rimas, el Graffiti, es la parte artística visual; y por último los DJ, que tienen a su cargo musicalizar y hacer show-cases (presentaciones).

El premio consiste en un pasaje más estadía, en una próxima competencia de mayor jerarquía.