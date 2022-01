Mucho revuelo causó la polémica que gira entorno al pelotero del Brøndby de Dinamarca, luego de la circulación de un supuesto chat con su ex y la denuncia de la misma en la que alega violación del deber de cuidado, prestación alimentaria y violencia intrafamiliar.

La mujer alega haber sido víctima de violencia psicológica, de violencia patrimonial y económica y de violencia física, por lo que solicitó orden de detención preventiva. En respuesta Blas acudió a la fiscalía de Itauguá a prestar su declaración y se puso a disposición para aclarar cada punto.

En conversación con el programa Seamos Serios, del canal GEN, el abogado Andrés Casati, compartió detalles del caso, y afirmó que Riveros tomará todas las cartas en el asunto.

“Mi cliente no está interesado en polemizar ni exponer, ni entrar tampoco en conflictos innecesarios. Con su figura pública se expone a ciertos manoseos y manipuleos pero tiene cosas mucho más importante que atender”, mencionó.

Acerca del hijo adjudicado al pelotero, el letrado indicó que no hay constancia alguna que acredite su paternidad.

“No está demostrado, no existe ningún acta ni partida de nacimiento… imposible de que el aporte sobre un hijo que no tiene conocimiento de que exista y no fuimos notificados de un juicio de filiación, o sea que el no podría abandonar ni prestar alimentos a un fantasma”.

Casati aseguró que el caso se va a aclarar: “Él está dispuesto e interesado en hacer la prueba de ADN correspondiente si se inicia dicha demanda de filiación”. Sostuvo además que la denuncia contra su cliente es totalmente infundada y sin ningún respaldo documentológico, además de que la mujer entra en varias contradicciones.

“Ella administraba la totalidad de los bienes mientras el jugaba al fútbol en Suiza, supuestamente se fue deteriorando la relación y él la sometió a premios económicos que no le daba ni para comprarse toallas higiénicas íntimas, pero se contradice totalmente si ella era la que administraba los bienes, siendo que Blas era el único que trabajaba”, aseveró.

Dijo también que el jugador se prepara para una inminente contrademanda: “Una vez aclarado, lo más probable es que nos encontremos ante una simulación de hecho punible y una denuncia falsa con la cual Blas se va a ver obligado a denunciar ante el Ministerio Público”.