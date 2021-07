Encuentran un vestido de Dorothy de "El mago de Oz" en universidad de EEUU

Los Ángeles (EE.UU.). Un profesor de la Catholic University of America, ubicada en Washington, encontró en un almacén uno de los vestidos que presuntamente llevó Judy Garland al interpretar a Dorothy en el clásico "The Wizard of Oz" de 1939.



Fuente: EFE