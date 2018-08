Últimamente, el también conductor de radio y tv viene compartiendo con sus seguidores las canciones que escucha.

De todas, una que particularmente llama la atención es “Love me like you do” (Ámame como tu lo haces), interpretada por la cantautora británica Ellie Goulding para el largometraje Fifty Shades Of Grey (50 sombras de Grey).

El filme es una adaptación del best seller del 2011 escrito por E. L. James, éxito rotundo a nivel mundial por su alto contenido erótico en el que el sadomasoquismo en la relación de una pareja toma protagonismo. Por supuesto la canción de Goulding corrió con la misma suerte, logrando arrasar comercialmente a nivel internacional.

“Tu eres la luz, tu eres la noche… Tu eres el color de mi sangre… Tu eres la cura, tu eres el dolor… Eres lo único que quiero tocar”, escribió el comunicador en su post pero en el idioma original inglés.

¿A quién le recuerda la canción? ¿le inspira “azotar” o ser “azotado”?, son algunas preguntas que despierta su post. En cuestión de instantes incluso le preguntaron por qué estaba tan romántico pero Vargas Peña hasta ahora no responde.

Cabe resaltar que “Love me like you do” era implementada constantemente como cortina musical en los extintos programas Tierra de Nadie y Tarde de Perros, que conducía hace algunos años por la 970 AM junto a su excompañero Carlos Gómez.