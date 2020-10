Tras anunciar que padecía algunos síntomas y que se sometió al hisopado para despejar dudas, finalmente el comunicador dio a conocer el resultado de su prueba.

“Hola a todos, mi test de covid19 dio positivo. Cuarentena confirmada. No tengo la más pálida idea de dónde pude contagiarme porque no hago vida social”, escribió en su cuenta en Twitter.

El también conductor de radio y Tv, sostuvo que se está tomando unos días de ‘tregua laboral’ en el Multimedios ABC, a fin de no exponer a sus compañeros.

“No porque me sienta mal, pues me siento mayormente bien, sino porque no quiero arriesgar nada en este tema del covid. Gracias a todos por el aguante”.

El polémico presentador no se explica cómo pudo contraer el virus, ya que, según menciona, se cuida bastante.