​Desde su cuenta en la red social Facebook, Vargas Peña se burló de los creyentes, asegurando que Dios no existe, haciendo frente al propio Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, que pidió al país orar mucho para que la epidemia sera erradicada del país.

“A ver señores creyentes: Simple ko es, el Dios de ustedes es o no es omnipotente? Es o no es misericordioso? Y si es omnipotente y misericordioso cómo es que no se mete contra el covid-19? Simple es: No es misericordioso ni es omnipresente, o sea, no existe”, tecleó.

Al cabo de minutos recibió sinfín de comentarios, en su mayoría de religiosos, arremetiendo hacia él.

Es sabido del ateísmo de Vargas Peña, que desde sus distintos espacios en medios lo hizo público durante años, disparando directamente contra la iglesia católica y su influencia en el Gobierno.