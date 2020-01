"Érase una vez... en Hollywood" y "1917" vencen en los Globos de Oro

Los Ángeles. La comedia "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y el drama "1917" de Sam Mendes vencieron este domingo en la 77 edición de los Globos de Oro, entregados en Los Ángeles (EE.UU.) en una repartida ceremonia en la que ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse su galardón.

Fuente: EFE/ Javier Romualdo