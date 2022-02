El internauta Fernando Gamarra, conocido en la red social Twitter por lanzar comentarios picantes sobre todo tipo de temas y criticar a figuras públicas, esta vez se refirió al mediático atleta, cuestionando que el mismo sea “venerado” en Paraguay, ignorando que supuestamente no quiso hacerse cargo de su hija al nacer.

“La gente nio idolatra al sireno paraguayo, pero no saben que primeramente no se quiso hacer responsable de su hija… Hasta huyó porque no quería saber nada de ella, ahora nomas le salió el instinto paternal, pero bueno…”, escribió.

El tweet fue visto por Prono, quien respondió contundentemente, cuestionando que no se anime a mencionarlo y aclarando que antes no mostraba a su hija por ser muy pequeña.

“Lo mínimo que podes hacer si vas a hablar de mi vida es @. A mi hija nunca le faltó nada. Siempre estuvo con mi familia y conmigo. No le mostraba en las redes porque era chica y ella no tiene porqué ser tema de conversación de gente ignorante que habla por unos cuantos likes”, tecleó.

Su respuesta encendió Twitter, generando muchos comentarios a su favor. Cuando le recomendaron no responder a gente ‘ignorante’, Renato acotó: “No debería pero a veces es necesario poner en su lugar a este tipo de piltrafas”.

Una de las que celebró su respuesta por la actriz y comunicadora, Milva Gauto, quien escribió: “Excelente respuesta Renato”.

Renato Prono fue noticia en estos días por ser uno de los mediáticos que “se puso la camisa” ante el crimen de Cristina Aranda, al abordar el tema en las redes y asistir a la primera manifestación pacífica el miércoles pasado frente a Mburuvichá Róga e instando a salir a las calles a levantar la la voz para el cese de violencia, corrupción e inseguridad, así como exigir justicia para Vita.