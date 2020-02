‘Malala’ se sumó la interminable lista de personas que quedaron sin agua en los últimos días y que hicieron el reclamo correspondiente a la Essap.

Desde su cuenta en la red social Twitter, la exmodelo realizó su reclamo de manera particular.

“Querido @EssapSA a que hora me van a enviar un poquito de agua para que me pueda dar una Rica ducha ya que siempre estoy al día con uds?? O ya fue vendido tambien a algún país nuestra agüita? Espero me respondan ya que al nro de reclamos nunca están disponibles, gracias… Desde las 9 am no tengo agua y vivo en recoleta y hasta ahora nada…. ME TIENEN PODRIDA!!!!”, escribió.

La estatal salió al paso y extendió a Olitte el comunicado oficial en el que notifican de que debido a trabajos de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Viñas Cué, los reservorios de agua están bajos pero que ya se están tomando las medidas para paliar la situación.

Lo que llamó la atención es que en solo instantes, la presentadora de Tercer Tiempo y A 40º, recibió gran cantidad de propuestas para tomar una ducha. Muchos internautas pusieron sus casas a disposición y lo hicieron de maneras muy pintorescas.

Finalmente la mediática contó que se bañó en la pileta.