Para alegaría de todos los fanáticos, Bird Box tendrá continuación en una novela, con una leve posibilidad de que sea llevada a las pantallas de Netflix nuevamente.

Así lo comunicó el propio autor en entrevista con Esquire: “En el momento en que se estrenó Bird Box y el tiempo que me tarde escribiendo Malorie, me han preguntado muchas cosas, la gente quiere saber qué sucedió con Niño y Niña, pero aunque me importan mucho Niño y Niña, esta nueva historia no se centrará en ellos, dijo Malerman.

Sobre la historia que se centrará nuevamente en Sandra Bullock bajo el titulo de "Malorie”.

Si bien la noticia de una segunda parte ya es un hecho, desde el servicio de streaming aún no anunciaron una fecha de estreno o el rodaje de esta segunda parte.

"Bird Box" de Netflix sigue la historia de Malorie, quien debe sobrevivir cuando una entidad misteriosa fuerza a la gente a cometer suicidio. La única manera de evitar esta peligrosa influencia es cubrirse los ojos.