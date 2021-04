Se trata de la primera obra que ofrece The New Group Off Stage, una nueva iniciativa del grupo Off-Broadway The New Group, en la que Hawke se encarga del papel de Vladimir y Leguizamo del de Estragon, mientras que Wallace Shawn interpreta a Lucky, el rapero Tariq Trotter a Pozzo y Drake Bradshaw a Boy.

"Este proyecto es la personificación de lo que significa 'expresiones teatrales en distintos medios': unir a artistas destacados de todas las disciplinas -cine, televisión, teatro y música- que colaboran en una obra híbrida en pantalla, encontrando una manera de revitalizar una obra de teatro", dijo en un comunicado el director artístico de The New Group, Scott Elliott.

El equipo creativo de esta obra, que podrá alquilarse durante un periodo de 72 horas o de una semana desde la página web de The New Group, también incluye al diseñador de producción Derek McLane, la diseñadora de vestuario Qween Jeam, el encargado de sonido Justin Ellington, el director de fotografía Kramer Morgenthau y el editor Yonatan Weinstein.

Este "Esperando a Godot" es una de las primeras importantes producciones teatrales que tienen lugar desde el inicio de la pandemia, y mientras Broadway sigue cerrado dadas las medidas restrictivas que permiten que se ofrezcan espectáculos en espacios cerrados pero solo al 33 % de capacidad.

Sin embargo, para intentar impulsar Broadway, uno de lo sectores más golpeados en Nueva York por la covid-19, la ciudad de Nueva York ha instalado en Times Square, cerca de donde se encuentran los teatros más importantes, un centro de vacunaciones exclusivo para trabajadores del sector, además de un centro de pruebas de coronavirus.

Se espera, por lo tanto, que los teatros de Broadway comiencen a abrir sus puertas el próximo mes de septiembre, tras cerca de año y medio de cierre.