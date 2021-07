"El trabajo de modelo me ha enseñado mucho como actriz. He tenido la suerte de conocer a gente excepcional que me pedía que actuara delante de una cámara de fotos o que desfilara como un personaje, como Yves Saint Laurent. Las dos cosas me han hecho ser quien soy", indicó a un grupo de medios internacionales, incluido EFE.

Casta, de 43 años, presenta fuera de competición en la 74 edición del certamen cinematográfico, que se celebra del 6 al 17 de julio, "La Croisade", comedia sobre la lucha contra el cambio climático que está dirigida por su pareja, el también actor Louis Garrel.

"Siempre he asumido lo que he hecho. Me he cruzado con gente a la que conocí como modelo y que hoy es actriz y nunca ha hablado de ese momento de su vida, como si fuera algo de lo que avergonzarse porque luego es complicado y te miran de otra manera", añadió.

Casta, que ha estado desde su adolescencia en el ojo público, tras haber sido descubierta en la playa por una agencia a los 15 años, dice haber superado los "a priori" de quienes dudaron de sus posibilidades y asegura no estar obsesionada tampoco por el impacto del paso del tiempo en su físico.

"Empecé tan pronto en el oficio que si me tomara en serio las preguntas sobre la edad sería una desgraciada. A partir de cierto momento tu belleza pasa a ser de otro tipo, es tu historia y quién eres, y eso me parece más interesante. No hay nada mejor que la experiencia", dice.

En "La Croisade" se pone a las órdenes de Garrel (París, 1983) por segunda vez, tras "L'homme fidèle" (2018).

"Esta vez ella me dijo que me había tenido menos errores que en la primera. Errores como olvidar que los actores conocen a veces a su personaje mejor que los directores, que en cierto momento hay que dejarles más libertad. En la primera me di el derecho de estar demasiado encima, ahora he aprendido", apuntó el cineasta.

PAREJA EN EL CINE Y LA VIDA REAL

Casta y Garrel, padres de un bebé en la vida real, interpretan a una pareja burguesa cuyo hijo empieza a vender en secreto sus pertenencias para financiar un proyecto en África con el que crear lagos y mares en el interior del continente. Una idea con la que el grupo de jóvenes intenta luchar contra el calentamiento.

Su largometraje tiene como coguionista a Jean-Claude Carrière, colaborador histórico del director español Luis Buñuel, que falleció el pasado febrero a los 89 años y para quien "La Croisade" fue su último largometraje.

"No quería hacer una película militante, que define el bien y el mal, quería humor. Al principio el tema parecía absurdo, pero me dijo que o me daba prisa o iba a ir por detrás de la realidad", señaló Garrel.

A diferencia del niño protagonista de su película o de Casta, que creció en el campo y a la que desde pequeña le inculcaron el respeto por la naturaleza, el cineasta dice haber adquirido tarde una conciencia ecológica: "Mi juventud no fue como la de (la activista sueca) Greta Thungerg. Me obsesionaba más el porno", bromeó.

Su selección en Cannes tiene lugar con un filme "modesto", admite, pero cuyo tema es importante. "Me parece que en 15 años solo se hablará de esto", concluyó Garrel, que critica que los medios den demasiado espacio a los escépticos.