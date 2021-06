Al igual que cada año, desde la era de las redes sociales, las mismas se tiñen de muchos colores, con mensajes de esperanza y tolerancia, en el marco de la reivindicación de los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, queers y más).

La organización Somosgay compartió desde sus perfiles en redes sociales saludos y mensajes reflexivos por parte de personalidades de la escena mediática y artística local, desde periodistas, artistas y conductores de radio y televisión.

Las divas de la radio y la televisión paraguaya Menchi Barriocanal, Pelusa Rubin y Bibi Landó, los músicos Jaime Zacher, Ricardo Flecha, Pachín Centurión y Amado Sarabia, el dúo Purahei Soul, Miguel Narváez y Jennifer Hicks, dieron su saludo a favor del orgullo.

Así también, el cineasta y docente Juan Carlos Maneglia, las actrices Margarita Irún, Dayana Urunaga y Natalia Sosa Jovellanos, los humoristas Gustavo Cabaña y Héctor González (Cerika), la exmodelo Vivi Figueredo y los conductores Leo Rubin, Arturo Villasanti y Kassandra Frutos.

ORIGEN

El Día del Orgullo se conmemora cada 28 de junio, a raíz de los disturbios en Stonewall (Nueva York), en 1969. Aquella fue la primera vez que la comunidad LGBTIq+ se unió en Estados Unidos para luchar por sus derechos.

En aquella ocasión, una serie de manifestaciones espontáneas y violentas surgieron en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio en el pub Stonewall Inn ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

La comunidad se unió en aquella ocasión para luchar contra un sistema que perseguía a personas no normativas (LGBTIQ+, personas racializadas, etc), a fin de demostrar que las personas homosexuales eran parte de la sociedad, y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales.

Las primeras marchas para conmemorar las protestas y luchas de Stonewall se dieron en 1970, en Nueva York y Los Ángeles. Gradualmente, muchas ciudades se fueron sumando a estas marchas en todo el mundo que desde entonces acogen los desfiles del Orgullo Gay para reivindicar sus derechos.