Desde su programa televisivo, Masi se hizo eco del raje de una “cabeza” periodística de Telefuturo y Monumental. “Un peso pesado de un canal par ya no sería un peso tan pesado, sino que aparentemente sería un peso echado”, expresó.

La conductora dijo que su colega de Villamorra “aparentemente no pudo justificar algunas que otras cuestiones ilegales, algunos que otros papelitos que le aparecieron por ahí”.

Masi hizo alusión con ironía a su desvinculación de Grupo Vierci en septiembre del 2019, preguntando si al igual que a ella, al comunicador le hacen un favor con su raje.

Pero la presentadora fue mucho más allá y refirió que ‘el hombre de prensa’ además de andar en asuntos turbios, acosaba a colegas femeninas del holding. “Hoy ya no sería jefe de prensa de esa radio, ya no estaría manejando esa cantidad de dinero y seguramente ya no estaría acosando a esas cronistas. Ese periodista fue echado”, acotó.

A Carmiña solo le faltó mencionar el apellido del también conductor radial y televisivo, que por supuesto ya es de público conocimiento. “Un jefe de prensa de nombre con la inicial C y el apellido con la inicial B. Estamos en condiciones de afirmar que Carlos B. fue despedido de Telefuturo”.

El pasado martes 26 de enero, Carlos Báez Parzajuk fue desvinculado de Grupo Vierci, tras el “monumental” escándalo de evasión de impuestos que salió a flote semanas atrás.