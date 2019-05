Chilaver dijo que el grosero gol convalidado a San Lorenzo contra Cerro Porteño, podría tener conexión con resultados amañados que se verifican en el submundo de las apuestas clandestinas, que mueven multimillonarias sumas de dinero.

“El árbitro dijo que no vio. ¿Pero el línea? Y también está el cuarto árbitro, que aunque no tengamos el VAR, tuvo la posibilidad de ver el grosero error”, expresó Chilavert a la emisora Ñandutí AM.

Desde su perspectiva de analista, el exjugador refirió que le pareceria “perfecto” que se abra una investigación a fondo para dilucidar si existe o no una conexión de los desastrosos arbitrajes deportivos, con las apuestas clandestinas.

“Fue una burla para todo el país, no puede ser que seamos el centro de este escándalo”, subrayó.

Por otro lado también puso el dedo en la llaga sobre un tema recurrente en los ultimos años: ¿Por qué jóvenes talentos del futbol paraguayo tienen efímero éxito y luego se diluyen sus carreras?

Abordó en ese contexto la vigencia de los veteranos Roque Santacruz, Nelson Haedo y Tacuara Cardozo, que mantienen altos rendimientos, en contraposición a lo que exhiben muchos jóvenes deportistas.

“Primero que felicito a los tres, que áun están en un gran momento físico.Pero también plantea una cuestión para el joven. No puede ser que ellos se destaquen y cuando estos vayan a competir les cuesta responder”, disparó.

“En la vida hay que ser disciplinados, Lamentablemente esto es serio y molesta. Juegan bien un partido, pero después chupan con los amigos, en donde él gasta. Se va de noche a la discoteca, practican sexo, y al otro día se genera un gran problema, al final se quedan en la nada”, concluyó.