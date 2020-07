Cristian Giménez ‘El Rasta’ publicó una fotografía que conmovió a los internautas. En la misma se lo ve con la niña que asegura es su hija, quien cumplió 5 años y él no puede compartir con ella.

El pasado fin de semana, la menor celebró su aniversario cinco de vida y el mediático nuevamente no pudo compartir con ella. Esto debido al litigio judicial que mantiene con la madre, una conocida exmodelo que se niega a la realización de una prueba de ADN para comprobar que él es el padre.

Giménez recurrió una vez más a las redes sociales para expresar su tristeza y felicitar simbólicamente a la niña con un emotivo texto.

“El día en que te vi hace 5 años, no pude creer que Dios hiciera tan maravillosa creación, recuerdo que me temblaban las piernas cuando te sostuve, el corazón me ardía y palpitaba a mil”, empezó su texto en el post.

El farandulero aseveró que ese día comprobó la inmensidad del amor paternal.

“En ese momento supe que ese amor infinito del cual siempre escuché de los padres si existe, un amor que no tiene límites, que no conoce de cansancio, que no deja de ser”.

Reafirmó su confianza en la verdad y la justicia y extendió su bendición.

“Sé que pronto volveremos a estar juntos, por que la verdad siempre triunfa mi princesa, solo espero el día de volver a abrazarte y decirte cuanto te amo mi amor, bendigo tu vida y la de los tuyos, que Dios siempre te proteja, feliz cumple mi princesa”.

Mientras, la exmodelo realizó una fastuosa fiesta para la niña, compartiéndola en redes sociales junto a su familia. Publicó además fotos de los antiguos festejos de la niña.

Recientemente Cristian anunció que el abogado Diego Tuma se sumó a su causa, confiando en dar mayor celeridad a la misma. Así también impulsa la campaña #ADNya a la que se han sumado varios mediáticos e incluso formaron parte de una caravana en la Costanera de Asunción días atrás.