En esta transmisión la guitarrista compartirá, por primera vez, desde su hogar en Boston, un recital producido junto a los compositores de distintos países Byeong Woo Lee, Julio César Oliva, Vincent Lindsey-Clark y Edín Solís, quienes en esta ocasión, serán espectadores y presentadores de sus obras, relatándonos cómo fueron compuestas.

Acompañarán también la ejecución musical, desde Argentina, el cuarteto de cuerdas compuesto por los violinistas Diego Tejedor y Guillermo Rubino, Sepehr Marjouei Nouri, en la viola y en el cello Rafael Delgado. Bajo la dirección, arreglos y mezcla del maestro Popi Spatocco.

De acuerdo a palabras de Berta, su presentación demostrará una vez más que, a pesar de las distancias, existe un sentimiento y arte capaz de unirnos con el resto del mundo. “Estábamos corriendo con el mundo, sin pararnos a disfrutar. La vida no es una carrera, no es un destino, es vivir un eterno momento”.

El primer “Home Sessions” de Berta es presentado por The Americas Society y el New York Guitar Seminar at Mannes. El acceso al espectáculo no requiere registro previo alguno.