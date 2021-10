Dwayne Johnson se reunirá con director de "Jumanji" en una comedia de Amazon

Los Ángeles (EE.UU.). Dwayne Johnson se reunirá con Jake Kasdan, el director de "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017) y "Jumanji: The Next Level" (2019), en una comedia de temática navideña en Amazon.



Fuente: EFE