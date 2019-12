Según dicta la historia, los registros indican que Ramón Novarro fue elegido para protagonizar la producción “Ben-Hur” (1925), convirtiéndose en el primer mexicano que obtiene éxito en Hollywood, quien a lo largo de su vida participó en 55 cintas.

NOMINADOS AL ÓSCAR

La primera mexicana nominada al Óscar como actriz principal, gracias a su desempeño en “Frida” (2002), Salma Hayek, empieza el año con la comedia “Socias en guerra”, en la que interpretará a la villana Clara Luna junto a la comediante del momento en Estados Unidos, Tiffany Haddish.

De igual modo, en noviembre, Hayek será vista en una cinta que se dice que cambiará para siempre la manera en la que se hacen películas de súperhéroes: “The eternals”, de Marvel, en la que comparte créditos con Angelina Jolie, con quien ya entabló una amistad, según comentó la mexicana en su perfil de Instagram.

La también nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por “Babel” (2006), Adriana Barraza, fue vista en el 2019 en “Dora and the Lost City of Gold” y la última entrega de “Rambo”.

En 2020 participará en “We can be heroes”, película de súperhéroes dirigida y producida por Robert Rodriguez donde compartirá cámara con Priyanka Chopra.

La mexicana también será vista en “Penny Dreadful: City of Angels”, secuela de la famosa serie del canal de televisión Showtime.

Desde que lo nominaron al Óscar por “A Better Life” (2011), Demián Bichir no ha dejado de trabajar en Hollywood con grandes figuras y el 2020 no será la excepción.

El actor de “Rojo amanecer” será visto en el relanzamiento de la saga de terror “The Grudge”, que según reza el tráiler promete muchísima sangre.

Después, aparecerá en “Godzilla vs. King Kong”, un enfrentamiento esperado entre el monstruo más famoso de Japón contra el gigantesco gorila.

LA SANGRE NUEVA EN HOLLYWOOD

Curiosamente, en “Godzilla vs. King Kong” habrá más talento mexicano, pues la actriz Eiza González también participará en ella, con un personaje que ha sido descrito como una mujer inteligente y un poco graciosa a cargo de una compañía muy poderosa.

La película se estrenará en noviembre, pero, en febrero, González estrena “Bloodshot”, una película protagonizada por Vin Diesel, y como se ha hecho costumbre en el cine de este actor la acción, las explosiones y la sangre estarán a la orden del día.

Además, pese a que su participación en “Terminator: Dark Fate” (2019) fue breve y la película no obtuvo los resultados esperados, el también actor Diego Boneta se verá en “Monster hunter” en 2020, basado en el videojuego homónimo, protagonizado por Milla Jovovich y en el que se expone un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan sus dominios con una ferocidad mortal.

Con un ascenso en poco tiempo, el intérprete de cine Manuel García-Rulfo puede presumir el haber trabajado a partir de 2016 con Benicio del Toro, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Denzel Washington, Chris Pratt, y más actores consagrados.

El 2020 lo comienza con “6 underground”, que ya es un éxito de ventas protagonizado por Ryan Reynolds, y para finales del año estará a lado de Tom Hanks en “Greyhound”, cinta sobre un barco de los Estados Unidos en plena segunda guerra mundial.

Asimismo, Luis Gerardo Méndez, tras su participación en “Murder Mystery” (2019) al lado de Jennifer Aniston y Adam Sandler, inicia este año con la nueva versión de “Charlie’s Angels”, en la que personifica a “El Santo”, encargado de proveer armas sofisticadas a los tres ángeles (Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska).

COSECHAN LO QUE SIEMBRAN

Tras haber colaborado con Woody Allen en “A Rainy Day in New York” (2019), Diego Luna retomará el próximo año con “Wander Darkly”, a lado de Sienna Miller, que versará sobre un matrimonio con problemas y un hijo recién nacido.

Asimismo, Luna se volverá a poner en la piel del capitán Cassian Andor para una serie que Disney+ prepara sobre el universo de Star Wars que comenzará a rodarse en junio de 2020, aunque se desconoce la fecha del estreno.

También el icónico Eugenio Derbez tiene en puerta varias comedias, una de ellas es “The three tenors”, que gira en torno a cantantes de ópera que pasaron de moda y se juntan para volver a estar en la cima.

Sin embargo, la que mayor expectativa genera es la versión con acción en vivo de “Speedy González”, en la que le dará la voz al legendario personaje, tanto en inglés como en español.

Por su parte, Paola Núñez lleva cerca de 10 años viviendo en Los Ángeles y su sacrificio ya está rindiendo frutos. Muestra de ello es “Bad boys 3”, en la que interpretará a Rita, una talentosa oficial de policía que estará bajo la tutela de Will Smith y Martin Lawrence.

Núñez no será la única mexicana, ya que Kate Del Castillo también tiene una participación en dicho filme.





En esta misma lucha y después de muchos años, Ana de la Reguera intervendrá en una de las franquicias de terror más taquilleras, “The purge”, la cual presentará una quinta entrega en agosto. En ella, la mexicana estará acompañada de otro mexicano, el Tenoch Huerta.

De la Reguera también será vista en “Army of dead”, película que marca el regreso de Zack Snyder al cine tras “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), y en la cual la actriz forma parte de un equipo de mercenarios que deciden entrar a Las Vegas para llevarse todo lo que puedan, sin esperar que un virus haya convertido a todos en zombies.

La cinta aún no tiene fecha de estreno, pero será uno de los lanzamientos más importantes en 2020 de la famosa plataforma Netflix.