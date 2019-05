En veinte días la vida de la pareja cambió drásticamente, luego de dos semanas del infarto de miocardio que sufrió Iker en el entrenamiento del FC Porto, su esposa fue diagnosticada de cáncer de ovario.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, comunicó Sara a través de su red social acompañado de una reflexión de Haruki MuraKami.

La periodista y su familia se mudaron de Puerto a Madrid para seguir su tratamiento, aunque confesó que es un momento difícil también manifestó optimismo ante la lucha contra la enfermedad.

“Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz”, reveló.

Por otra parte, Iker compartió a sus seguidores de Instagram una reflexión con una fotografía en celebración a sus 38 años. “Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo”, expresó.

El beso en el Mundial de Sudáfrica de 2010 selló el inicio de la relación entre Casillas y Carbonero, quienes comparte dos hijos, Lucas de dos años y Martín de cinco.

<p>