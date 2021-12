Nicole Kidman se mete en la piel de Lucille Ball en "Being the Ricardos"

Los Ágeles, Estados Unidos. Nicole Kidman ha conquistado audiencias en todo el mundo, pero para los fans de la actriz Lucille Ball, la australiana no estaba a la altura para encabezar la cinta "Being the Ricardos", que gira en torno a la legendaria comediante estadounidense y que coprotagoniza el español Javier Bardem.



Fuente: AFP/Andrew Marszal