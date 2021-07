Tras la agresión que sufrió Juan Manuel Salinas en televisión, muchos cuestionan a la gente detrás de Teleshow, señalando que buscaron rating a costa de la integridad del periodista. Además, el agresor, Julio Vallejos, pareja sentimental de la empresaria Zuni Castiñeira, no respetó el distanciamiento ni usó tapabocas, violentando el protocolo sanitario contra el Covid-19.

Mucha polémica generó el ataque físico que sufrió el comunicador farandulero por parte de Julio Vallejos, vinculado sentimentalmente a la exmodelo Zuni Castiñeira.

Si bien, hay posturas divididas a favor y en contra de ambos protagonistas, varias personas no dejan pasar la responsabilidad de la producción del programa televisivo Teleshow y sus demás integrantes.

Y es que el enfrentamiento entre Salinas y Castiñeira no es nuevo, y en las últimas semanas, el novio de la farandulera se sumó a la “guerra” avivando ambos frentes.

¿Por qué la producción permitió la agresión al periodista? ¿Cómo es posible que no hayan resguardado su seguridad? ¿No importa nada con tal de generar rating? Estos cuestionamientos no pasaron desapercibidos en redes sociales.

“Espero que Juan Manuel Salinas se dé cuenta que no lo cuidaron en ese programa, me solidarizo totalmente con el”, escribió una internauta, mientras que otro apuntó: “Estos no lo protegieron porque es mejor negocio que pase lo que pasó, generar escándalo y venderlo, yo lo veo así”, tecleó otro.

Hay quienes piensan que hasta el show estuvo armado, debido a la no actuación de los guardias en el momento. Sin embargo, fuentes aseguraron a HOY, tanto Salinas como otros compañeros se quejaron por la inacción de los encargados de seguridad del canal 11 Latele.

Tras la agresión, Juan Manuel Salinas tuvo una lesión en la mandíbula y de por ahora sigue analizando junto a su abogado entablará una demanda a Julio Vallejos.