Desde su cuenta en Instagram, Duarte disparó contra el entrevistador al quien se refirió como “juru tavy”, relatando lo sucedido.

Dijo que se encontraba realizando una grabación, cuando aparecen “un pelotudo y una chica”, que le propusieron hacer una entrevista en su casa en compañía de su madre, pero ningunearon al resto de su familia. “Yo la verdad no sé luego quienes son esas otras chicas que están en tu casa, no sé si son tus primas, tus hermanas, pero igual…”, dijo el hombre en cuestión.

Luego el sujeto pide a su compañera mostrarle un video similar al que querían realizar y se dirigió nuevamente a La Comadre: “Viste que tu mamá está contigo presente… y el tema de la aceptación… queremos grabarle como ella se siente con su hijo”.

Esta intervención molestó aún más a la Instagramer: “Estaba a punto de prenderle un tova jepete jefe por su cara, mínimo con mi uña le iba a arrancar su ojo”, bromeó.

Posteriormente, el comunicador volvió a dirigirse a su colega: “Mostrale nuestro video donde está el papá al que le entrevistamos con su hijo gay”. Esto terminó por encender a Duarte quien no aguantó más su incomodidad y falta de respeto.

“Ahí mismo dije ¡que horror, qué asco y qué falta de profesionalismo al hacer las preguntas! ¡Sos un imbécil y la próxima que te quieras dirigir así a otra persona por lo menos sé un poco más profesional en tu trabajo! ¡Inútil!”.

La mediática exhibió como nunca antes su furia: ¡Planillero, estás cobrando al pedo porque afuera hay gente con más capacidad intelectual y más educada que vos! ¡Burro! o dedicate a otra cosa o a lo que te dediques educá tu mente primero para dirigirte primero a las personas y los que están detrás que son su familia!”.

La Comadre indicó que si no fuera por los presentes habría reaccionado ante la arrogancia del hombre, pues antes que su personaje están él y su familia.

“Menos mal el equipo le sacó de mi camino porque le iba a tirar un tova jepete. A mí me chupa 10 huevos La Comadre, pero me faltan al respeto a mí o a mi familia y ustedes saben que soy bien moquetera. Miedo de moquetearme yo no tengo. Miedo a mi mamá y a Dios, el resto a patada limpia, acuérdense que yo era karateka… pero me voy a levantar y te voy a reventar también”, sostuvo, para luego pedir a los comunicadores en general mayor consideración.

Además de haber hecho de menos a su familia, el enojo de la también artista de la Orquesta de Reciclados de Cateura, se debe a que hace tiempo adoptó el género femenino como identidad y hace poco inició un tratamiento hormonal.

En ese sentido rechaza la falta de tacto del comunicador al no respetar su identidad y el el hecho de asumir que ello podría ser algo malo, al enfatizar cómo se siente su madre con un “hijo así”.

EL JURU TAVY

De acuerdo a los trascendidos y a los propios datos brindados por La Comadre, el “juru tavy” es el comunicador Federico Filártiga, quien desde su medio alternativo Latitud 25 había presentado hace unos meses una entrevista con el padre de un joven homosexual, bajo la denominación “El orgullo de ser padre de un chico gay”.

En redes sociales, los internautas se encargaron de visibilizar el hecho y el nombre de Filártiga, lanzando todo tipo de críticas no solo a la situación si no a su actitud soberbia.