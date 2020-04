"Top Gun Maverick", de nuevo con Tom Cruise al frente, tenía previsto llegar a las salas el 26 de junio, pero la pandemia global desatada por la COVID-19, que ha cerrado los cines en gran parte del planeta, ha provocado que la fecha de lanzamiento se cambie hasta el 23 de diciembre.

Este movimiento ha dejado sin día de estreno por ahora a "The Tomorrow War", una película protagonizada por Chris Pratt y que se iba a presentar en Navidad.

El terror de "A Quiet Place Part II", otra gran apuesta de Paramount y que tenía que haberse lanzado el 20 de marzo, se podrá ver finalmente a partir del 4 de septiembre

Y la animada "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" también llegará con retraso: se estrenará el 31 de julio en lugar del 22 de mayo.

Con los estudios ya en modo de emergencia ante una situación que puede dejar pérdidas de millones y millones de dólares, una de las claves ahora es analizar si Hollywood cree que las salas estarán razonablemente operativas para el verano, unos meses muy lucrativos para el cine y donde se suelen concentrar la mayor parte de superproducciones o proyectos que aspiran a ser taquillazos.

Sony, por ejemplo, no es especialmente optimista y esta semana anunció que se saltará el verano y que no lanzará durante las vacaciones las películas "Ghostbusters: Afterlife", "Morbius" y "Peter Rabbit 2: The Runaway".

Paramount conserva cierta esperanza con el estreno a finales de julio de "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", lo mismo que Warner Bros. con su esperadísima "Wonder Woman 1984", que se podrá ver el 14 de agosto tras haber sido aplazado su estreno del 5 de junio.

La enorme lista de estrenos aplazados o suspendidos sin fecha confirmada incluye cintas como "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Mulan" o "Black Widow", entre muchas otras.