La comunicadora reveló detalles de los malos ratos que vivió a causa de Fátima. “En su momento descubrí mil cosas, mil mentiras”.

Aseveró que tuvo que recurrir a terapias y que no quiso renunciar al reality show Baila Conmigo Paraguay: ” Porque no me quería prestar al juego al que me estaban sometiendo”.

Remarcó que sufrió mucho e indicó que espera superar todo el daño que sufrió por la exposición mediática de su problema. “Se burlaron de mí, me humillaron, incluso me quisieron quemar profesionalmente cuando yo empecé de abajo, estudiando la carrera (periodismo), yo no estoy en los medios porque me casé con Junior”.