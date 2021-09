La distinción es otorgada anualmente en reconocimiento a artistas de gran trayectoria, en reconocimiento a sus años de labor creadora y de gestión cultural.

En esta edición 2021 serán distinguidos Mónica González, en artes visuales; Jesús Pérez, en teatro; Feliciano Acosta, en literatura; Mary Carmen Niella, en danza, y Luis Álvarez, en música.

El Cabildo es una entidad dependiente del Congreso Nacional.

El acto de entrega será el próximo 20 de octubre a las 11.00, en la Sala Bicameral del Congreso de la Nación.

Los homenajeados formarán parte de la “Galería de los Maestros del Arte”, un espacio de El Cabildo que rinde tributo a sus esforzadas entregas. Desde 2005 el centro cultural otorga este galardón en las áreas de danza, teatro, artes visuales, literatura y música.

LOS MAESTROS

MÓNICA GONZÁLEZ

Artista visual y docente, licenciada en lengua inglesa y civil americana por la UNA. Tomó cursos de pintura y grabado con Livio Abramo e hizo talleres y seminarios con Olga Blinder, Luis Felipe Noé, Vivian Guggenheim, Rubens Gershmann y otros. Fue docente del Instituto Superior de Arte de la FADA-UNA. Expone individual y colectivamente desde 1985 y ha participado en diversas bienales, entre ellas las de São Paulo, Venecia, La Habana y Mercosur. En los años 90 fue integrante del colectivo El Aleph, que se caracterizó por prácticas experimentales con énfasis en la instalación.

Su obra fue registrada y comentada en numerosas publicaciones latinoamericanas. Obtuvo el Premio Martel de Pintura en 1990, la primera mención en escultura en el Gran Premio Oscar Trinidad, y fue parte de la selección de artistas distinguidos con el Premio Jacinto Rivero de Faro para las Artes en 2001.

En Paraguay, su obra integra las colecciones del CAV/Museo del Barro, la Colección Nasta y la Colección Mendonca. Hay piezas suyas en colecciones de Suiza, Alemania, Argentina, España, Francia, Estados Unidos, Singapur, Japón, entre otros países.

Su trabajo se ha distinguido por la versatilidad de medios y por la preocupación por el tema de género. González ha reflexionando a través de diferentes técnicas y lenguajes sobre el rol de la mujer en la sociedad latinoamericana, y más específicamente, la paraguaya.

JESÚS PÉREZ

Actor de teatro y docente de inglés. Debutó profesionalmente en 1977 en la obra Espíritu burlón, con el grupo Gente de Teatro. Desde entonces ya no se alejó de las tablas, compartiendo escena con actores renombrados como María Elena Sachero, Margarita Irún, Anita Recalde, Humberto Gulino, Gustavo Ilutovich, Jorge Ramos, Ramón del Río y Miguel Gómez.

También incursionó en televisión con Sombras en la noche, González vs. Bonetti y La chuchi, y en cine con Lectura según Justino. Actuó también en Argentina y Estados Unidos. Recibió varios premios, entre ellos el de la Revista Cartelera al mejor actor de teatro en 1993 y 1994 y el Premio Molière al mejor actor de teatro en 1995.

FELICIANO ACOSTA

Poeta, narrador, traductor y editor con una vasta obra en la que se destaca nítidamente la la lengua guaraní. Es también gestor cultural y docente. Licenciado en lengua guaraní por la UNA, enseñó durante muchos años en instituciones de nivel secundario y universitario. Realizó investigaciones sobre la literatura popular y la literatura culta escrita en guaraní. Es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní, ha presidido la Sociedad de Escritores del Paraguay y es también socio del PEN Club del Paraguay. Su obra ha superado los 50 títulos y ha recibido numerosos galardones.

Entre sus poemarios están Ñe’ẽ ryrýi (1983), Mua sa vera (1996), Pyambu (1999), Mombyryete mombyry (2006), Ñe’ẽ ryrýi ryryive (2008) y Pyhare mboyve (2016). Publicó libros para la enseñanza de la lengua y la literatura guaraní, como Ñe’ẽpoty aty. Voces de poetas en guaraní (2005), Guarani ñe’ẽporã y Literatura guaraní (2011). Fue distinguido como “Profesor de guaraní del año 1993” por el MEC y “Personaje del año 1994” por la revista Cartelera y el Semanario La Opinión.

MARY CARMEN NIELLA

Coreógrafa, bailarina y maestra de danza contemporánea y Hatha Yoga. Educadora somática de movimiento en body-mind centering. Su educación incluye una licenciatura en Bellas Artes con especialidad en danza y composición de la Tisch School of the Arts, Nueva York, cursos intensivos de danza contemporánea con varios maestros internacionales, formación en BMC Somatic Movement Educator de la School of Body-Mind Centering, EEUU y profesorado en Hatha Yoga con Pedro Kupfer de la Organización Yogabindu, Brasil.

Creó obras para su compañía y para otras, como el Ballet Nacional, el Ballet clásico y moderno municipal y la Compañía juvenil de danza del ISBA. Realizó presentaciones en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Es maestra de danza contemporánea del Ballet Nacional, del Instituto Superior de Bellas Artes y del Instituto Municipal de Arte. Fue seleccionada como coreógrafa representante para el International Choreographers Residency (ICR) del American Dance Festival, entre otras becas y premios. Es directora del Estudio de las aguas.

LUIS ÁLVAREZ

Violinista, compositor y arreglador. Estudió violín con Aniceto Vera Ibarrola en el Conservatorio Municipal de Música, de donde egresó en 1974 como profesor superior de violín. Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) durante 12 años. A mediados de los 80 abandonó la sinfónica para dedicarse a la música popular, como compositor y arreglador, integrando varias agrupaciones, entre ellas, Los Hobbies.

Al mismo tiempo dirigió grabaciones de música de inspiración folklórica con destacados intérpretes. Entre sus creaciones se destacan Navegando hacia el sol (conocida como San Bernardino), La chica del canario amarillo yParen ese tren, entre otras. Es hijo del célebre músico Lorenzo Álvarez.