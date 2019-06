Asunción se viste de etiqueta, esta vez para una imperdible e inigualable presentación artística: la novena edición de la Gala Internacional de Ballet, que tendrá como escenario el teatro del Banco Central del Paraguay, el próximo 25 de agosto.

Entre los grandes atractivos están American Ballet, Teatro Alla Scala de Milán, New York City Ballet, Compañía Nacional de Danza de México, Washington Ballet, Ballet Nacional Sodre y Stuttgart Ballet, que traerá a la exitosa pareja Anna Osadcenko y Jason Reilly, que deleitará con la coreografía de John Cranko.

Anna es egresada del John Cranko Schule de Stuttgart, ganadora del “Prix de l’espoir “ en la afamada competencia “Prix de Lausanne”. En el 2008 fue promovida a Primera Bailarina

Por su parte, Jason Reilly fue el primer Bailarín del Stuttgart Ballet, egresado de la Escuela nacional de Ballet de Toronto-Canada. Recibió el premio de Danza alemana “Futuro”.

Otra gran estrella de la gran gala es sin duda James Whiteside, quien se unió al American Ballet Theatre como solista en septiembre de 2012 y fue nombrado bailarín principal en octubre de 2013.

Su repertorio incluye papeles principales en La Bayadera, Cenicienta, El Corsaire, Don Quijote, The Dream, Giselle, El Cascanueces, Raymonda, Romeo y Julieta, La Bella durmiente, El Lago de los Cisnes, Sylvia, La Tempestad, y Manon, así como roles en Bach Partita, Gong, Theme and Variations, Duo Concertant, Fancy Free, Chamber Symphony, Sinfonietta, In The Upper Room, With Chance of Rain, y Symphony en C .

Las entradas se adquieren en los puestos de Red UTS y los precios son los siguientes: Vip Platino G.1.050.000, VIP Gold G.850.000, VIP Plata G.450.000, G.Platea A 200.000 hasta Platea B G.100.000.

El espectáculo de primerísimo nivel es organizado por la Gala de Ballet de Buenos Aires, fundada en el 2011 con el firme objetivo de impulsar el nivel de educación profesional en la danza y preservar la herencia del ballet.