“Para llegar al verano, necesitamos solamente que sea verano y tener un cuerpo que nos lleve hacia donde queramos veranear. Yo a este cuerazo le agradezco todo el tiempo cada sueño maravilloso que ya me hizo cumplir en mi vida y por las emociones que me permite sentir”, fue el mensaje en el post de Marilé que incluyó además una fotografía suya en bikini.

Su publicación derivó en un debate sobre sobre si corresponde o no que la radialista promueva aceptarse a uno mismo, aún cuando se tiene sobrepeso.







Mientras muchos la respaldaron otros la criticaron “recomendándole” que busque ayuda profesional o recurra al programa televisivo ‘Cuestión de Peso’.

En conversación con HOY, la presentadora del reality, Karina Doldán, dio su parecer respecto al posteo de Marilé y las posteriores críticas.

“Yo soy conductora de Tv, desde mi posición a mí me parece una capa, no creo que tenga que esconder nada. Que sea feliz, no se por qué alguien tendría que tomarse a mal. Es una trabajadora, merece sus vacaciones y disfrutar, parte de eso es estar en traje de baño y ser libre”.







Según la exmodelo, Unger solo quiso compartir su alegría con sus seguidores y no fomentar el sobrepeso.

“No creo que haya sido su intención comunicar nada de eso, simplemente tomar sol y disfrutar de sus vacaciones tiene el derecho de hacerlo. Para mí es una capa y si alguien le criticó le envío desde acá mi cariño y fuerza, me gusta mucho su trabajo”, aseveró.







Marilé por su parte hizo caso omiso a las críticas y continuó mostrando momentos de sus vacaciones, brindando mensajes positivos.

Tras finalizar sus vacaciones, la conductora retomó su espacio en la 94.3 FM RQP.