Los Ángeles (EE.UU.). "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" dominaron este lunes con cuatro nominaciones cada una las candidaturas de unos Globos de Oro que mostraron muy poco cariño por el adiós de "Game of Thrones", una serie que marcó historia en la televisión pero que solo logró una mención para Kit Harington.

"Game of Thrones" no optará al Globo de Oro al mejor drama televisivo, por lo que, pese a ser la serie más reconocida en la historia de los Emmy (con 59 galardones en total), se despedirá tras ocho temporadas sin haberse llevado jamás el premio gordo de los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Por detrás de "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" se situó un nutrido pelotón de series con tres nominaciones por cabeza: "Barry", "Big Little Lies", "Fleabag", "The Kominsky Method", "Fosse/Verdon", "The Morning Show" y "Succession".

Además, Netflix, con 17 nominaciones, se impuso en su duelo frente a HBO, con 15 menciones, por ser la plataforma o canal de televisión con más candidaturas.

El dominio audiovisual de Netflix en la actualidad se vio certificado hoy en los Globos de Oro, ya que el gigante digital también encabezó los apartados de cine, donde logró 17 candidaturas con las que arrasó en las categorías de la gran pantalla a bastante distancia de sus rivales (Sony Pictures fue la segunda más nominada con 8 candidaturas).

La recién creada Apple TV+ se estrenó en unos premios televisivos con un triplete de nominaciones gracias a "The Morning Show".

Ninguna de las grandes cadenas en abierto de Estados Unidos recibió candidaturas hoy en los Globos de Oro, que se enfocaron completamente en los canales de pago y las plataformas de "streaming".

El reconocimiento a la mejor serie dramática se decidirá entre "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Eve", "The Morning Show" y "Succession", que competirán por suceder a "The Americans", la triunfadora en 2019 en este apartado.

"The Kominsky Method" intentará repetir el premio a la mejor serie de comedia o musical que obtuvo este año frente a las ahora nominadas "Barry", "Fleabag", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Politician".

Por su parte, el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película para la pequeña pantalla, que en la última gala fue para "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", contará esta vez como aspirantes con "Chernobyl", "Catch-22", "Fosse/Verdon", "The Loudest Voice" y "Unbelievable".

La categoría de mejor actriz de una serie dramática vivirá un auténtico choque de grandes estrellas de Hollywood, ya que ahí figuran Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Reese Witherspoon ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown"), Nicole Kidman ("Big Little Lies") y Jodie Comer ("Killing Eve").

Por su parte, Brian Cox ("Succession"), Kit Harington ("Game of Thrones"), Rami Malek ("Mr. Robot"), Tobias Menzes ("The Crown") y Billy Porter ("Pose") serán los aspirantes a mejor actor dramático.

En cuanto a las comedias y series musicales, Rachel Brosnahan podría lograr su tercer Globo de Oro consecutivo como mejor actriz gracias a "The Marvelous Mrs. Maisel".

Para ello tendrá que vencer a Christina Applegate ("Dead to Me"), Kirsten Dunst ("On Becoming God in Central Florida"), Nathasha Lyonne ("Russian Doll") y Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").

También Michael Douglas intentará repetir su triunfo como mejor actor de una comedia o serie musical por su papel en "The Kominsky Method", aunque para conseguirlo deberá derrotar este año a Bill Hader ("Barry"), Ben Platt ("The Politician"), Paul Rudd ("Living with Yourself") y Ramy Youssef ("Ramy").

Además, Kaitlyn Dever ("Unbelievable"), Joey King ("The Act"), Helen Mirren ("Catherine the Great"), Merritt Wever ("Unbelievable") y Michelle Williams ("Fosse/Verdon") optarán al Globo de Oro a mejor actriz de una serie limitada o película televisiva.

Y en la variante masculina de este apartado fueron nominados Christopher Abbott ("Catch-22"), Sacha Baron Cohen ("The Spy"), Russell Crowe ("The Loudest Voice"), Jared Harris ("Chernobyl") y Sam Rockwell ("Fosse/Verdon").

Por último, la disputa por los premios a mejor interpretación de reparto también tendrá mucho glamour con leyendas como Meryl Streep ("Big Little Lies") o Alan Arkin ("The Kominsky Method").

La 77 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) y contará con el siempre mordaz Ricky Gervais como maestro de ceremonias.