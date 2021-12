“Quiero poder tener los pies en ambos lados, hacer proyectos en Estados Unidos y México, un poco estar campechaneando (intercalando) entre ambos mundos y distintos tipos de proyectos, algunos comerciales y otros de festivales. Y quiero estar un poco en todo”, contestó a Efe en un foro de presentación de la plataforma Paramount Plus en México.

El actor de 31 años presentó “At Midnight”, su primer película junto a la plataforma de “streaming” y su casa productora, Three Amigos.

Se trata de una comedia romántica dirigida por Jonah Feingold y protagonizada por el propio Boneta y la actriz Monica Barbaro que sigue la historia de amor prohibida de una exitosa actriz de Hollywood con el gerente de un hotel.

“Para mí es un sueño, (...) es muy especial porque es el primer proyecto que hacemos y desarrollamos con la compañía Three Amigos y es nuestro sueño. Nunca ha habido una comedia romántica de Hollywood que filmara en México”, confesó Boneta.

Según detalló, comenzó a planear el filme entre cuatro y cinco años atrás cuando “Luis Miguel, la serie”, protagonizada por el mexicano, había terminado su primer temporada.

La popularidad que alcanzó la serie -que este año llegó a su final- significó un ascenso en la carrera de Boneta y además de acrecentar el número de seguidores de todo el mundo, el actor consiguió contactos y conoció a personas que lo inspiraron a llevar a cabo sus propios proyectos con los que busca “ampliar” la visión mundial que se tiene de su país de origen.

“Para mí es una gran oportunidad de mostrar un México que no se ha visto a nivel global, juntamos a los productores de ‘La La Land’ (2016) y al director Michel Franco (“Nuevo Orden”, 2020), es una fusión de lo mejor de ambos territorios, e hicimos algo que no se ha hecho antes”, expresó de su serie.

Con una remembranza a las icónicas comedias románticas “al estilo de Woody Allen o ‘Notting Hill’ (1999)”, Diego aseguró que México tomará un protagonismo especial “como un personaje más” dentro del filme con escenarios como la Riviera Maya y la Ciudad de México.

Estos espacios serán testigos de la historia de Jessica (Barbaro) y Alejandro (Boneta).

El filme está próximo a comenzar grabaciones y no será hasta 2022 que se tendrá una fecha para el estreno. Sin embargo, el mexicano aseguró que tendrá muchos proyectos en diversos formatos que mostrará con su casa productora muy pronto.

PARAMOUNT PLUS EN MÉXICO

Pero “At Midnight” no fue la única presentación que hubo durante el encuentro y series como “Cecilia”, “Los enviados” y “Backdoor: No te claves”, dieron fe del trabajo que se realiza en el país desde la llegada de Paramount Plus a Latinoamérica.

En el panel de “Cecilia”, la protagonista, Mariana Treviño, y sus compañeros César Bono, Michel Brown y Marimar Vega reflexionaron sobre la transformación del género de comedia en la actualidad y lo calificaron como el género más cercano a la realidad.

“Todo lo adorable, lo ridículo y lo absurdo que puede tener una comedia es la vida escribiéndose y tratando de caber en el molde”, aseguró Treviño, quien da vida a una mujer, pilar de una familia, que tras vivir un colapso se vera obligada a replantearse sus lazos familiares y ritmo de vida.

Asimismo, los actores Luis Gerardo Méndez, Irene Azuela y Miguel Rodarte, junto al oscarizado director argentino Juan José Campanella hablaron de su proyecto “Los enviados”, y aseguraron que es una serie que más que responder preguntas implantará dudas en sus espectadores.

La serie, que con una mirada crítica aborda temas como la fe, se estrena el 12 de diciembre y sigue la misión de dos sacerdotes que viajan a un pueblo en México para descubrir si lo que está sucediendo ahí son milagros o si se trata de farsas.