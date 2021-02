La pareja, que viene de protagonizar la polémica separación del expelotero, no dejó pasar la oportunidad del 14 de febrero para gritar a los cuatro vientos su amor y la libertad del “Colorado”.

Para ello, la pareja protagonizó una romántica sesión de fotos especialmente para la fecha.

“Mi Valentina por siempre te amo”, escribió Gamarra adjuntando las fotos en su cuenta en Instagram.

Por su parte, María José fue más extensa en su dedicatoria.

“Gracias por haber llegado a mi vida, me has enseñado tanto, y sigo aprendiendo a tu lado, ¡cuantas anécdotas y sueños juntos y los que nos faltan aun por cumplir! A Dios le pido que te de vida, salud y que siempre mantenga tu corazón con esa increíble energía que tenés para que sigamos coleccionando momentos juntos. Que tu corazón siga siempre fuerte para que me sigas amando tanto como yo a vos”.

La pareja se muestra cada vez mejor en redes sociales. Cabe resaltar que hace algunos meses, Gamarra está oficialmente divorciado de Norma Benítez Santacruz.