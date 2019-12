Desde de su programa radial, la comunicadora echó por tierra los rumores de una supuesta censura por parte del empresario Christian Chena, actual dueño del medio. “Hoy es mi último día en Radio 1000”.

“A mí me emociona mucho dejar la radio, es parte de mi vida y parte de la vida de muchos compañeros. Quería aclarar que no sufrí ninguna persecución en términos de libertad de expresión acá en la radio”, empezó su mensaje.

La conductora, que desde este año es funcionaria, tras vender la radio a Chena, comentó que su renuncia obedece a diferencias con el periodista y conductor Diego Jansen, jefe de prensa de la emisora.

“Fue un mal entendido con Diego Jansen pero como no fue la única vez, ya fue la segunda vez… en la Argentina hablan del ‘destrato’. Fue un trato inadecuado a una persona que solamente hizo ayudar a que la radio funcione, en todo lo que yo pueda”, dijo.

Remarcó que siempre colaboró con todo tipo de detalles para llevar un ambiente cómodo de trabajo. “Colaboraba en detalles pelotudos porque yo cuando formo parte de un proyecto y con más razón de un proyecto que lo parí yo me involucro y quiero que el lugar en el que yo trabaje esté lo mejor posible y ayudo en absolutamente todo”.

Sin embargo, a Jansen no tomó bien que la presentadora se comunicara directamente con Chena. “Yo di sugerencias que son estrictamente profesionales, ni siquiera sugerencias de línea y por lo visto Diego Jansen tomó a mal que yo hable con Christian”.

Aseguró que ya no se sentía bien trabajando junto al también radialista, ya que no acompañaba su metodología de trabajo y trato con los demás.

“Me siento incómoda de trabajar con alguien que evidentemente no le gusta la forma en que yo trabajo y en que yo me relaciono humanamente con la gente. Para mí todos son compañeros, si bien yo fui muchos años la dueña, nunca fue mis empleados y yo, si no mis compañeros”.

Extendió su agradecimiento a Chena y aclaró nuevamente: “Me voy por un problema con Diego Jansen que tampoco es grave, simplemente me doy cuenta que le da igual que me vaya que me quede…, y yo de verdad creo que aporto todavía algo interesante en el trabajo que hago y me gusta ser valorada y respetada en ese sentido”.

Reveló que desde antes de renunciar ya recibió ofertas de otros medios: “No salí teniendo otra alternativa, a partir de ahora sí hubo ofrecimientos porque se enteraron por otras vías”.

“Se cierran ciclos en la vida de la gente y se cerró un ciclo para mí en Radio 1000”, finalizó.