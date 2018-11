La broma pesada comenzó inicialmente en WhattsApp, en donde un escueto mensaje señalaba que el artista había fallecido, sin dar fuentes ni datos concretos.

Pero en esta ocasión ningún medio "pisó el palito", como aquella vez, cuando algunos cayeron en la falsa información.

Con su marca registrada, el humor popular, Carlitos Vera se encargó de desmentirlo, tanto en los medios de comunicación tradicionales, como en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el hombre de las mil voces disparó su respuesta a la broma, utilizando la frase de la música "No estaba muerto, andaba de parranda".

"Aquí vivito y coleando. Disfrutando de la vida con mis hijos. Me fui de parranda nomás. No crean todo lo que se dice. Hay humor para rato. PD: No estaba en lista de San Pedro", escribió el capocómico.