"Sex And The City" tiene a un personaje latino no binario en su nueva secuela

Nueva York - La secuela de la exitosa serie “Sex and the City”, que tuvo millones de seguidores en el mundo, ha llegado a la televisión como “And Just Like That” apostando por una mayor diversidad, y entre sus nuevos personajes figura el primero latino no binario, carácter que encarna Sara Ramírez.



Fuente: EFE