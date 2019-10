A seis meses de su divorcio, Adele dejó la soltería y se puso de novia con el rapero Skepta. Según el tabloide británico The Sun, la relación no es nueva y confirman que los cantantes se frecuentan hace meses.

“Adele y Skepta han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial”, manifestaron fuentes cercanas a la pareja.

“Están pasando cada vez más tiempo juntos y definitivamente hay una conexión especial”, reveló el citado medio.

Joseph Junior Adenuga Jr, es el nombre real del rapero, nació en Tottenham, Inglaterra, al igual que Adele, una coincidencia que no pasó desapercibida en la historia de la pareja, ya que el motivo del acercamiento se debió a la llamativa casualidad.

Hace cuatro años, el rapero comentó a la revista ES Magazine que contó con el apoyo de la intérprete de “Someone like you” en los momentos más difíciles de su carrera musical. “Adele me manda mensajes constantemente y me mantiene al tanto. Me cuenta qué tal van las cosas”.

Meses después, la cantante compartió en su cuenta de Twitter una fotografía del rapero, bajo el título “Tottenham Boy”, un emoji de un corazón rojo y la palabra “Konnichiwa”, en referencia al anterior disco del artista.

Rápidamente, el Skepta reaccionó a la publicación con un retweet. Tiempo después confesó que “ese día pensaba dejar la música, fue un momento muy complicado. Ella es como la dama de Tottenham”.

Adele anunció su separación con Konecki en abril, tras siete años de matrimonio y un hijo llamado Angelo, de quien comparten la custodia potestad. Por su parte, Skepta llevó una breve relación con la modelo Naomi Campbell, el año pasado. El romance se acabó luego de la noticia que el rapero tendría una hija con otra mujer.