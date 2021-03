La jueza Gladys Fariña, del Juzgado Penal de Lambaré, dictó la orden de prisión preventiva del actual precandidato a concejal de la ciudad de Asunción Viveros, por el partido Unámonos.

La carátula es estafa, producción de documentos no auténticos y producción mediata de contenido falso.

Viveros expresó en una transmisión en vivo con el farandulero Fredy Vera ‘El Churero’, que la causa data ya del 2019. “Me tuve que callar dos años, se me acusó de algo grave, se me imputó inclusive y yo presenté pruebas”.

Sostuvo que solicitó un cambio de domicilio, pero se negaron y lo trasladaron a la Comisaría 13 de Itá Enramada. “No fue fácil pero también fue una experiencia para mí”.

Dijo que dentro de todo, se encuentra confiado, ya que “todo está a su favor”.

Sobre las supuestas otras denuncias en su contra por los mismos delitos, expresó. ”Hay muchas causas a las que se me ligó, ¿y cómo no se me va a ligar?, si en el 2019 hubo una recesión y yo soy uno de los que más movimientos generó siempre en sus fuentes de trabajo y movimientos bancarios y de IVA, entonces cuando deja de ingresar plata a tus negocios, obviamente no podemos pagar a los acreedores y si no podemos pagar nos comienzan a demandar”.

Consultado sobre si la persona que lo demandó es un familiar suyo, aseveró. “Hay muchas cosas que yo no puedo decir, se me jugó mucho a matar porque estoy en política también… familiar es, pero si fuese su favorito yo, nunca creo que hubiese vivido esto”.