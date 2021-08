Invitado al nuevo programa televisivo de C9N “Todos Somos Iguales”, el artista fue tajante contra la mediática trans, estrella de las redes.

“Pero eso no es ser artista”, dijo Cabaña sobre el contenido que La Instagramer realiza desde la virtualidad. “Un artista tiene que ser versátil, vos le sacás de ahí (redes sociales) y ya no hace otra cosa”.

A Gustavo le recordaron que la también conocida como “Reina del Atlantis” hizo teatro, y el mismo sostuvo: “Eso no le hace artista… No me gusta que la gente que está, sea llamada artista alguien que está en una plataforma y que sirve para esa plataforma. Si quiere ser un artista que se vaya formando y crecer como lo que quiere llegar a ser, artista de verdad”.

Mencionó que las redes sirven de plataforma poniendo como ejemplo a otros humoristas como Manni Delvalle y Rodrigo Pig, que actualmente se desenvuelven también sobre tablas y en televisión.

El actual candidato a concejal de Asunción por el partido Unámonos, fue contundente al resaltar que “La Comadre es una persona que tiene muchísimos seguidores y que antes era simpático y ahora ya no es simpática”.

Aseveró que la instagramer tuvo buen inicio en el mundo de los medios y la farándula pero perdió la humildad. “Él empezó tan bien como para poder crecer y llegar a ser un gran artista pero le jugó en contra su ego… ‘Señora, señor, cuando usted cree que llegó, está fundido’”.

Ante la consulta de si cree que le jugó en contra la soberbia, respondió: “Sí, mucho y cuando dejas de hacer lo que a la gente le gusta. A la gente gustaba verle a Daniel Duarte en el Atlantis… Me encanta que haya crecido como persona, ahora pero perdió mucho de su esencia, por eso mucha gente también dejó de seguirla”.

Gustavo Cabaña y La Comadre fueron compañeros de escena en la primera temporada de la obra teatral “Las Karashans”, en el 2018. Es sabido en el ámbito artístico que los mediáticos no terminaron bien su relación tras esa puesta aunque los detalles nunca fueron esclarecidos.