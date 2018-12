El mediático lleva un buen tiempo entrenando y cuidándose en la alimentación, apuntando a llegar al verano pero principalmente mantener una vida sana.

Si bien, el humorista acostumbra a compartir parte de su training con sus seguidores, esta vez optó por un collage luciendo sus biceps.

En su post, Gustavo añadió un mensaje resaltando su felicidad.

“Aina te digo… soy feliz y creo que estoy enamorado de mi mismo… porque si yo no me amo primero no puedo amar a nadie”.

Segundos después de su post, sus seguidores lo llenaron de comentarios felicitándolo por su esfuerzo y lanzando todo tipo de halagos.

¿Qué te parece el sorpresivo cambio de Gustavo Cabaña?