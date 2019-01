Roger Waters es un gran representante de las causas sociales y esta vez dejó en claro su postura ante las políticas de Donald Trump.

En una reciente exposición en Londres donde está presentando “Pink Floyd, They Mortal Remains” por los 50 años de la banda, anunció que está preparado para tocar Another Brick in The Wall a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, donde Trump quiere construir su famoso muro.

“La música es un lugar legítimo para expresar una protesta, los músicos tienen el derecho absoluto, el deber de abrir la boca para hablar”, expresó el artista inglés

Hecho que se vio por primera vez tras la caída del muro de Berlín, el 21 de julio de 1990, donde Waters tocó en ese lugar para más de 300 mil personas. Participaron también estrellas como Scorpions, Bryan Adams y Van Morrison para apoyar a la fundación Memorial Fund For Disaster Relief.