Anne Hathaway pasó por el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen" y confirmó la notica esperada por toda una generación.

"Ya hay un guion para la tercera película, ya lo tenemos, Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad", contó la actriz estadounidense en presencia de su colega, Matthew McConaughey y Andy Cohen.

De hecho, Meg Cabot, la escritora de los primero libros en los que se basan las películas, mencionó algunas ideas con respecto a una tercera entrega, como un homenaje además a Garry Marshall quien fue el director y murió en el 2016.

"No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como todos. Y son igual de importantes para nosotros que para todos, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello".

De igual forma, la actriz Julie Andrews, quien hace de reina de Genovia en la película, comentó algunas cosas con respecto a la creación de la tercera parte de la película:

"Se habla de ello, Anne Hathaway está muy dispuesta a hacerlo, yo lo haría con mucho gusto y feliz, Annie tenía la idea de que quería continuar, y yo estoy de acuerdo", comentó.

Chris Prince, Mandy Moore y Heather Matarazzo se unirán al elenco junto con Anne Hathaway y Julie Andrews y solo resta esperar a que se confirme el rodaje.

Esta película fue la primera que realizó la actriz Anne Hathaway en su carrera en Hollywood, ya que interpretó a Mia Thermopolis.