La velada arrancó con “Limitless”, lo que dará nombre a su nuevo álbum que saldrá próximamente, según el mismo artista afirmó en diferentes entrevistas. Siguió con “Endless Summer Nights”.

Los éxitos de toda su carrera fueron, sin duda alguna, los más celebrados durante el transcurso de la noche. “Take This Heart” fue el primero de ellos, como también “Angelia”, un tema de 1991, como él mismo lo describió, de cuando tenía todo el pelo parado.

Debemos suponer que la influencia latina de su esposa, la ex presentadora de MTV, Daisy Fuentes, es bastante fuerte como para que Marx llegue a comunicarse en español haciéndolo de una manera muy descontracturada. “Hola Asunción. Gracias. Es mi “primero time” en Paraguay. Mi español es muy caca” y prosiguió en inglés avisando que la noche iba a continuar con todos las canciones que los presentes conocían.

Más tarde, sentado al piano y con luces más tenues, y presentó Suddenly, algo de su nuevo repertorio. También formaron parte del set “Hazard”, en una versión adaptada y semi acústica.

Ya entrando en confianza con el público se puso a tocar estrofas de canciones de Hall and Oates (Kiss on my list), The Commodores (Easy), Phil Collins (In the Air Tonight),Sinatra (“Fly me to the Moon”) y especuló con algo de Coldplay haciendo bromas.

Luego de presentar a la banda que lo acompaña, se ubicaron al frente para una versión acústica de “Keep Coming Back”. Cuando le tocó el turno a la canción “When You Loved me”, el artista presentó a sus tres hijos en pantalla e interpretó la canción junto a sus hijos mediante la tecnología de estas imágenes sincronizadas con lo que pasaba en el BCP.

“Another one Down” fue otro tema nuevo incorporado. según mencionó Marx, es la segunda vez que la tocan en vivo, confirmando que sigue siempre activo en cuanto a composición e interpretación, ya que el tema perfectamente sonaba a alguna canción que podría ser interpretada por cualquier artista pop de la actualidad. Como por ejemplo, la canción que siguió, “This I Promise You,” que la conocimos a través de NSYNC.

Momento súper intimo donde el público participó cantando y aplaudiendo la interpretación de Marx se vivió con “Hold on to the Night” y “Now and Forever” que son los éxitos que más llegamos a conocer en los principios de los 90s. .

Saliendo del repertorio habitual e incursionando más en el rock también incluyó “Forgot to Remember”, “Sould’ve Known Better” y “Satisfied”.

Hay que admitir que, antes de iniciar el concierto, sentíamos alguna duda en cuanto a la calidad de voz e interpretación de Richard Marx. Sin embargo, hay que admitir que el artista hechó dejó por tierra todas nuestras dudas. Show de primer nivel, con lo justo para poder apreciar a un artista completo brindarse al público que lo sigue desde hace décadas.