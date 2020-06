“Grandísima mentira !!jamás llamaste, ni viniste a pedir disculpas en el hospital a pesar que a mis padres casi les mataste… Tengo el circuito de seguridad para demostrar que no viniste. Te llamamos mil veces”, respondió la usuaria en Twitter Bhelem (@BheluC) a la mediática.

La joven aseguró que el abogado que representaba a sus padres renunció al patrocinio luego de haber pedido que la querelle luego de más de un mes sin solución: “Jugabas al ratón”.

“Vos canjeás abogados, nosotros no. ¿Pensas que sale gratis pagar un abogado a los comunes? No teníamos ningún abogado que nos ayude. Nos sentimos solos e impotentes por gente como vos, que intenta pisotear por ser conocida o tener miles de contactos”, tecleó la joven.

Indicó que tiene audios de la tía de Gauto en los que prohibió llamarla “por ser una figura pública”. En eso, la expresentadora de C9N salió al paso y aseguró que “dio la cara” y que la prohibición obedeció a una orden médica de “alejarse de las redes y su celular”.

“Ni bien estuve mejor, yo misma fui a la casa de los dueños a ver el vehículo. Conta bien si lo vas hacer”, tuiteó.

La joven le comunicó que es hija de la pareja, que el vehículo no estaba en la casa y que el sistema de circuito cerrado puede probar que no se acercó a la familia.

“Jamás hablaste con nosotros. Simple es, podías muy bien, si fueras buena ciudadana acercarte a pedir disculpas, ver la manera de arreglar el auto. Firmar un compromiso y no esconderte”, disparó la afectada.

Rodrigo Chaparro, ciudadano que ayudó a la pareja en el momento del percance, también tiroteó contra la exintegrante del staff de bailarinas del reality show, Baila Conmigo Paraguay.

“Tenes cara para salir a decir tantas boludeces, siendo que de milagro estas viva y esa pareja a quienes chocaste también, porque con la velocidad que venías adelantando autos y cambiando de carril era una locura. Y no me lo contaron, ni he visto por video, estaba detrás nomas”.

Bhelem aprovechó la ocasión para extender públicamente su agradecimiento: ”Gracias por la ayuda que les otorgaste en el momento a mis padres. Por detenerte y bajarte a auxiliarlos. Larga vida y bendiciones”.

En redes sociales, muchos piden que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, respecto a la licencia de conducir de Fátima Gauto, quien en solo 7 meses protagonizó aparatosos accidentes, donde tanto ella como los demás involucrados lograron salir con vida.