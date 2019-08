“El descubrimiento fue totalmente accidental. Discutía con el hermano porque ella estaba usando el celular en la mesa. Ella no permitió que revisara su móvil y empezaron a forcejear. En ese momento ella se quiebra y llorando dice a su hermano: Jonathan me violó”, relató a la 730 AM el abogado querellante del caso, Gastón Marano.

Después de descubrir el hermano de la víctima, decidió contarle a su padre, que en ese momento estaba en Paraguay, conforme explicó el abogado.

“El primero que se enteró fue su hermano, que llamó a su papá que estaba en ese momento en un dentista en Asunción y a partir de allí fue un develamiento”, subrayó.

Marano significó el relevamiento de pruebas que acercaron al juzgado en el cual surgieron detalles de cómo Fabbro, en una de sus incursiones telefónicas con la menor, iba exigiendo intimidades de la niña, a la que de manera sistemática acosaba.

“El le pedia fotos y le envia vestida, y luego el pedía fotos con mayor intimidad y ella se niega”, rememora el profesional explicando que las conversaciones por mensajes entre el jugador y su sobrina, son otras pruebas de que el exjugador seguía en plan de seducir, y luego abusar de su víctima.

Marano advirtió finalmente la paradoja de la educación tanto en su país como en el nuestro, de dar mucha confianza a familiares, muchos de los cuales terminan abusando de los menores.

“Lamentablemente el 80 % de los abusos sexuales se cometen en el seno intrafamiliar. El cazador sale de caza al zoólogico, no tiene que ganarse la confianza de la víctima. En Argentina, Paraguay y otros países nos han educado para desconfiar de los extraños, pero a confiar en familiares”, expresó.