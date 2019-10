El dúo de reggaetón Mau y Ricky, el DJ brasileño ALOK, el célebre DJ francés Yves V, y los nacionales LaNuestra, Giuli y Guille Preda completan el cartel del festival.

La banda norteamericana Black Eyed Peas explota actualmente a nivel internacional con colaboraciones como “Mami” con Piso 21 y “eXplosion” con la reina actual del Brasil, Anitta, canción que fue parte de su presentación en el festival de Rock in Rio este fin de semana en su paso previo a Paraguay.

En sus presentaciones, el trío también incluye sus grandes éxitos como “I Gotta A Feeling”, “Where Is The Love?”, “Just Can´t Get Enough”, “Boom Boom Pow” y “Pump It”, entre muchos otros.

El dúo formado por los hermanos Ricky (guitarra/voz) y Mau (batería/voz) que empezó a tomar forma cuando fueron motivados por su padre, Ricardo Montaner, para grabar un disco. Cuentan con dos álbumes que les valieron una legión de fans. Entre sus hits se encuentran “Mi Mala”, “Desconocidos” junto a Manuel Turizo y Camilo, y el más reciente “La Boca”.

El regreso de ALOK se da en el mejor momento de su carrera. El DJ encendió el escenario de Rock in Rio y fue anunciado además como el primer artista confirmado para la edición 2021 del mismo festival.

En el último ranking de la consagrada DJ MAG, ALOK escaló al puesto número 13 a nivel mundial en parte gracias al sencillo “Hear Me Now” y al track “Ocean”. Se trata del DJ más popular actualmente en el vecino país, y al mismo tiempo recorre el mundo presentándose en los mejores escenarios de electrónica.

Completan el cartel del Music Experience Festival Edition el DJ francés Yves V y los artistas nacionales LaNuestra, Giuli y Guille Preda.

Las entradas se encuentran a la venta en Red UTS. El show es una producción de LEG – Live Entertainment Group.