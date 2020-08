Hace días estalló la polémica luego de que se diera a conocer que un Dj de música electrónica diera positivo al coronavirus. Según versiones en el evento participaron varios “influencers” que luego dieron positivo al COVID-19.

El Dj es Egui Stanley, el lugar Ko’ape Bar y entre los supuestos participantes se mencionan al fotógrafo Abdala Oviedo y la exmiss Jessica Servín.

En conversación con HOY, todos aclararon la situación y coinciden en que es información incorrecta.

Stanley comentó que semanas atrás se presentó el local gastronómico y lo hizo con todos los protocolos sanitarios propios y los brindados por Ko’ape de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Es mentira que fue una fiesta de 150 personas y que fue clandestina. El local abre de manera pública con todas las normas que dicta la fase tres (de la cuarentena inteligente)”, expresa.

El joven artista afirma que es COVID-19 positivo y que lo hizo saber a todas las personas con las que mantuvo contacto, pero entre ellas no figuran ni Oviedo ni Servín.

En ese sentido, lamenta la irresponsabilidad de la gente que difunde información falsa en las redes. “No sé si creen que hacen un bien al decir cosas sin corroborar… mi responsabilidad cívica fue decir la verdad para que se cuiden”.

Stanley pide a la gente ser más consciente y tener en cuenta que el virus lo pueden contraer todos: “Le pasa a cualquiera, no porque vivimos en un círculo privilegiado por así decir y otros no, no van a contraer. Antes decía que no conocía a nadie con la enfermedad y termino siendo la primera persona que conocí con COVID-19”.

“NADIE ESTÁ RESPETANDO LA CUARENTENA”

El fotógrafo Abdala Oviedo niega haber participado de una fiesta clandestina. Asevera que su contagio se dio sin nexo y debido a trabajo no puede determinar como se dio.

“No le puedo señalar a nadie, compartí con muchas personas y estamos en pandemia y nadie está respetando la cuarentena al 100%”.

Cuenta que se encuentra aislado y cumplió con dar a conocer públicamente que dio positivo. Espera que la gente tome consciencia y se cuide, además de no estar brindando información falsa.

“No me importan los chismes, me duele lo que le están generando. Nadie me atacó, pero una pena que en grupos de WhtsApp quieran saber ‘cómo Abda se contagió, antes que preguntar cómo está’, como para alimentar el morbo”.

Refiere que todas las personas con las que contactó se hicieron el test y todas dieron negativo. Lamenta que por temor, las personas no quieran decir que tienen COVID.

Agradece el respaldo de allegados que se ponen en contacto con él para saber sobre su estado. “Nunca recibí tantos mensajes de apoyo, eso me levantó el autoestima”.

“TIENEN MIEDO AL RECHAZO”

La exreina de belleza, Jessica Servín, también niega haber sido parte de una fiesta clandestina. Aclara que ella tuvo contacto con el padre su hijo.

“Yo no puedo ir a ninguna fiesta así porque me cuido por mis padres y mi hijo. La gente hablar solo por hablar”, empieza diciendo.

Asevera que compartió en sus redes el momento en el que se realizó el hisopado a modo de responsabilidad y respeto hacia sus allegados. Afortunadamente, el resultado fue negativo.

La excompetidora de reality shows dice comprender por qué hay tantos casos sin nexos: “La gente no cuenta que se expuso y que dio positivo. Tienen miedo al rechazo, muchas personas que dieron positivo me contactaron y me dijeron que se sintieron discriminados”.

Desde Ko’ape Bar, por su parte, niegan una fiesta clandestina en su local, así como Stanley o cualquier otra persona haya notificado un hecho de alerta o contagio masivo en su local.