“A mi realmente no me ofende que me diga bisexual ni a mi marido. Obviamente yo le exijo a él que esté presentable. Me parece muy antiética sus declaraciones. A mi me gusta arreglarle a los hombres.”, expresó Figueredo al programa Teleshow, que se hizo eco de la polémica en torno a los “gustos íntimos” tanto de ella como de Friedmann.

La mediática y habitúe de reuniones de esposas de altos funcionarios del Estado, evitó entrar en polémica por las presunciones respecto sus preferencias sexuales.

Tiempo atrás el senador Friedmann fue acusado por su propio padre, Rodolfo Friedmann, de haber mantenido relaciones homosexuales con un funcionario del TSJE.