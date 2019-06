El estudio Universal y la productora Blumhouse han reservado la fecha del 16 de octubre de 2020 para estrenar esta nueva cinta que comenzará a rodarse en septiembre.

La información de Collider confirmó los rumores que levantó una foto publicada en Twitter el pasado 5 de junio por el productor Jason Blum, una figura fundamental del cine de terror contemporáneo gracias a su labor entre bastidores en "Get Out" (2017) o las sagas de "Paranormal Activity", "Insidious" y "The Purge".

"Estamos hablando de cosas", dijo Blum en una imagen en la que aparecía junto a Jamie Lee Curtis y un muñeco inspirado en las películas de "Halloween".

La cinta original de "Halloween" (1978), un clásico del cineasta John Carpenter, seguía a Michael Myers, que tras asesinar a su hermana en la noche de Halloween regresaba años después al pequeño pueblo de Haddonfield para sembrar de nuevo el terror.

Con un presupuesto de algo más de 300.000 dólares, la película recaudó 47 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y se convirtió en una joya del género que dio pie a numerosas secuelas.

Posiblemente la más importante se estrenó en 2018, con el mismo título, "Halloween" (no confundir con la original), ésta era una secuela directa de la película de Carpenter y que permitió a Jamie Lee Curtis retomar el papel con el que debutó en el cine: la sufridora Laurie Strode, que volvía a ser acechada por el enmascarado Michael Myers.

Dirigido por David Gordon Green, el filme de 2018 contó con un guion obra de Danny McBride y el propio David Gordon Green con el que decidieron ignorar todas las continuaciones rodadas desde el largometraje de Carpenter, quien, además, dio su bendición a esta secuela al figurar como productor ejecutivo.

Esta nueva "Halloween" recibió de nuevo la aprobación del público, ya que recaudó 255 millones de dólares en todo el mundo cuando su presupuesto ascendía solo a 10 millones.