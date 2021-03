Desde su cuentas en redes sociales, el comunicador se dirigió al público paraguayo, invitándolos a que se sumen a la manifestación #EstoyParaElMarzo2021 o #EstoyParaElMarzoParaguayo2021, a modo de levantar la voz en contra de la impunidad, la injusticia y vejaciones de todo tipo de las autoridades gubernamentales contra el pueblo.

“A toda esa gente que dice que el Paraguay está perdido, que ya no tiene solución, que si sale uno, entra otro peor y ya no tenemos solución. Yo no quiero creer eso y les hago esta pregunta: ¿ustedes que se pasan diciendo eso alguna vez estuvieron en una protesta? ¿alguna vez se fueron a la plaza a levantar la voz a exigir lo que nos corresponde?”, empezó su mensaje Ayala.

Pidió al público asistir puntualmente a las 18 hs a la manifestación “para demostrar que los honestos somos más y que los corruptos van a temblar de miedo al ver al pueblo levantarse”.

Dijo que no incita a la violencia, sino a pedir una República de verdad. “Así que prepárense gobernantes de mierda, porque vamos a estar todos”.

El conductor de ‘Mucho Gusto’ hizo un llamado a sus colegas comunicadores a también acudir a la actividad. “Basta de estar ahí solamente en nuestro mundo maravilloso, también necesitamos que ustedes estén, así que nos vemos mañana en la plaza del Congreso. ¡Viva el Paraguay y el Paraguay tiene solución, carajo”.

La convocatoria ciudadana se hizo viral hace tres días y desde un inicio contó con gran cantidad de adeptos, incluyendo figuras mediáticas como Carlos Martini, Florencia Gismondi, La Comadre, Julio Irrazabal y Soledad Franco, entre otros.