Iván Torres dedicó unas palabras a su difunta esposa, Cristina ‘Vita’ Aranda, antes del entierro. El futbolista aseveró que su muerte no será en vano y pidió a la ciudadanía aportar para mejorar la situación del país.

Minutos antes de despedir por última vez el cuerpo de Vita, en el camposanto Los Jazmines, de la ciudad de Limpio, el jugador del club Olimpia, brindó unas palabras ante los presentes.

“Era una mamá increíble, una esposa increíble”, aseveró, según se escucha en un video compartido por el mediático, Fredy Vera.

Recordó el deseo de Cristina de poder ayudar a sus congéneres desde su labor en el cuidado físico y mental, aprovechando su alcance mediático.

“Me decía ‘amor, yo quiero ayudarle a las mujeres, quiero llegar en el corazón de las mujeres, yo sé que así como Dios me dio un sueño, de que yo puedo hacer muchas cosas, yo sé que Dios me eligió. Quiero implantar en cada mujer no solamente en lo físico sino que espiritualmente, emocionalmente y yo creo que Dios le concedió eso, permitió que ella pueda llegar a mucha gente”.

En medio de su tristeza, Torres se mostró optimista ante la situación, afirmando que está convencido que el fallecimiento de Aranda no será en vano.

“Lastimosamente hoy estamos con un dolor enorme pero yo sé que Dios de lo malo puede hacer bueno, y hay tantas injusticias que están pasando en nuestro país… Es tiempo de que realmente nosotros podamos sembrar para cosechar y yo creo que la muerte de mi esposa no va a ser en vano, sé que Dios va a traer un cambio en este país, sé que Dios va a usar lo malo para lo bueno”, refirió.

Cristina Aranda murió el domingo 30 de enero en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, tras una balacera en medio del festival Ja’umina Fest.